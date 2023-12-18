Почти десять гектаров земли предоставили Русской православной церкви в Подмосковье с начала года
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С начала этого года Минимущество Подмосковья согласовано предоставление в собственность религиозных организаций 2,2 гектара земли бесплатно и еще 6,6 гектара — в безвозмездное пользование, участки расположены в 17 городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Земельные участки передаем по обращению церковных общин как в собственность под уже существующими объектами недвижимости, так и в безвозмездное пользование для строительства новых храмов, воскресных школ и иных объектов религиозного назначения. Они строятся там, где просят наши жители», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Землю в безвозмездное пользование под возведение храмов предоставили православным организациям в Солнечногорске, Мытищах, Балашихе, Богородском, Ленинском и Воскресенске. Кроме того, в собственность РПЦ под храмами предоставили землю в Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Шаховской, Балашихе, Богородском, Одинцово, Ленинском, Люберцах, Наро-Фоминске, Домодедово и Чехове.
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