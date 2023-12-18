Почти десять гектаров земли предоставили Русской православной церкви в Подмосковье с начала года

«Земельные участки передаем по обращению церковных общин как в собственность под уже существующими объектами недвижимости, так и в безвозмездное пользование для строительства новых храмов, воскресных школ и иных объектов религиозного назначения. Они строятся там, где просят наши жители», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.