Почти десять гектаров земли предоставили в Зарайске для реализации масштабного сельхозпроекта

Земельный участок площадью более 9,7 гектара на территории городского округа Зарайск предоставили подмосковному предприятию ООО «ТуламашАгро», сообщили в областном Минимуществе. Он расположен под 11 сельскохозяйственными объектами, которые ранее предприятие приобрело в собственность.

«Среди них — два пункта первичной обработки семян с хранилищем на 1,5 тысячи и 3,6 тысячи тонн, которые «ТуламашАгро» полностью отремонтировало в рамках заключенного Соглашения с областным правительством и запустило их в работу», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.

В министерстве добавили, что предприятие было создано четыре года назад, сейчас оно обрабатывает более 50 тысяч гектаров земли. В этом году в планах у компании собрать 200 тысяч тонн, что составляет более трети валового сбора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.