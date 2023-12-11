Почти десять тысяч человек посетили лыжни в Подмосковье за неделю

Лыжни стали одними из самых посещаемых точек Московской области на прошлой неделе, за этот период их посетили более 9 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженность более 5 километров. <…> Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что общая протяженность трасс в регионе превышает составляет 173 километра. 10 трасс обустроили в рамках программы губернатора «Парки в лесу». В их числе трасса в Ольгинском лесопарке в Балашихе, лесопарке Гальчино Домодедово, в Лыткаринском парке «Волкуша», в истринском парке «Шишкин лес» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.