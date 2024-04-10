Почти десять тысяч гектаров земли для жилищного строительства выявили в Подмосковье

В Подмосковье в рамках реализации проекта «Земля для стройки» выявили более 8,4 тысячи гектаров земли для жилищного строительства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Над проектом работают Управление Росреестра по региону и Правительство Московской области, он реализуется в регионе с 2020 года в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Информация о свободных земельных участках размещена на Публичной кадастровой карте, с ее помощью пользователи могут подобрать подходящий участок для строительства жилья в режиме реального времени.

«Проект «Земля для стройки» упростит процедуру получения услуг в сфере земельных отношений для людей и бизнеса, а также положительно повлияет на эффективность вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

В министерстве добавили, что областной Оперативный штаб продолжает решать задачу по повышению эффективности использования земель и выявлению участков, пригодных для жилищного строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.