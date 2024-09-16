Почти десять тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю

На прошлой неделе дорожные службы Подмосковья ликвидировали более девяти тысяч дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что около шести тысяч ям устранили на региональных дорогах, наибольший объем работ провели в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. На муниципальных дорогах было ликвидировано порядка трех тысяч дефектов, большинство — в Балашихе, Щелково и Ленинском округе. Работы проводились с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.