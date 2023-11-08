Почти десять тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею совместной жизни с начала года

С начала этого года выплату к юбилею совместной жизни в Московской области получили около девяти тысяч семейных пар. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Ее могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

По ее словам, заявление на получение выплаты нужно будет подать один раз через региональный портал госуслуг, после этого ее будут начислять в автоматическом режиме. Размер выплаты варьируется от количества прожитых в браке лет. В 2024 году на услугу направят порядка 64,4 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.