Почти десять тысяч ветеринарных сопроводительных документов оформили в Подмосковье с начала года

Специалисты Госветслужбы Подмосковья оформили почти 7,5 тысячи выездных сертификатов для выезда за границу и более 2,3 тысячи для перевозки животных по России. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

При этом подчеркнем, что в летний сезон специалисты отмечают повышенный спрос на оформление ветеринарных сопроводительных документов со стороны владельцев животных-компаньонов.

Наиболее популярными направлениями для выезда домашних животных за рубеж остаются такие страны как Турция и такие страны ближнего зарубежья, как Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Также ветеринарные сертификаты оформляют для транспортировки питомцев на территории европейских стран и Китая.

Напоминаем, что оставить заявку на оформление можно с помощью программы «eCert.питомцы», указав в онлайн-заявке сведения о вакцинации, чипировании и обработке животного.

Накануне губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в подмосковных Люберцах.