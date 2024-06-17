Почти девять тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугой записи к ветеринару

«Онлайн-запись доступна в 54 государственных ветклиниках Подмосковья. С начала года общий поток посетителей с питомцами составил более 39 тысяч человек, 22% из которых записались на прием через портал региональных государственных услуг», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.