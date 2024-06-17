Почти девять тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугой записи к ветеринару
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Около 8,8 тысячи жителей Подмосковья воспользовались онлайн-слугой записи к ветеринару на региональном портале госуслуг, чаще всего целью были консультации специалистов, вакцинация и лабораторные исследования. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Онлайн-запись доступна в 54 государственных ветклиниках Подмосковья. С начала года общий поток посетителей с питомцами составил более 39 тысяч человек, 22% из которых записались на прием через портал региональных государственных услуг», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Записаться к ветеринарному специалисту можно по ссылке. Для этого нужно будет пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить обязательные поля, а после — выбрать специалиста, вид услуги и удобное время.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.