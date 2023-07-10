Почти два миллиона человек побывали в парках Подмосковья за первую неделю этого месяца

Посещаемость парков Подмосковья растет год от года. Так, с 3 по 9 июля в них отдохнули 1,9 миллиона жителей и гостей региона. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что за последние пять лет посещаемость парков и лесопарков увеличилась в семь раз. Делается все для того, чтобы отдыхать в парках стало комфортней в любое время года и при любой погоде и это дает результаты.

Отмечается, что самая высокая посещаемость зафиксирована в минувшее воскресенье — почти 340 тысяч человек, а в субботу в парках побывали более 295 тысяч человек. Самыми посещаемыми парками Подмосковья на прошлой неделе стали: парк «Пехорка» в Балашихе, центральный парк в Пушкино, парк «Сестрорецкий» в Клину.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству территории у Зарайского кремля.