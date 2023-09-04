Почти два миллиона человек посетили парки Московской области за неделю

На прошлой неделе парки и лесопарки Московской области посетили 1,9 миллиона человек, что на 100 тысяч больше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Посещаемость парков находится в прямой зависимости от благоустроенности территории. Чем комфортнее зона отдыха, тем больше людей приходит туда провести свободное время на свежем воздухе, поэтому мы стремимся создавать удобные и современные парки во всех уголках Подмосковья», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Самым популярным в регионе стал парк «Пехорка» в Балашихе, там зафиксировали 114 тысяч посещений. В тройку лидеров вошел парк Толстого в Химках — 48 тысяч посещений, а также парк Сестрорецкий в Клину — 41 тысяча посещений. Самым популярным по посещаемости парков днем на прошлой неделе стало воскресенье — в этот день там побывали 342 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.