Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за минувшую неделю

За самую жаркую неделю лета, с 31 июля по 6 августа, августа в парках и лесопарках Московской области отдохнули свыше 1,8 миллиона человек. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Отмечается, что в топ-3 самых популярных парка вошли: «Пехорка» в Балашихе, Парк Толстого в Химках, а также Парк Сестрорецкий в Клину. Также известно, что в субботу и воскресенье из-за жаркой погоды в парках посетителям раздавали питьевую воду. За эти дни было роздано более двух тысяч бутылок воды.

За минувшие выходные популярностью пользовались и подмосковные водоемы, там отдохнуло свыше 60 тысяч человек. Наиболее посещаемые пляжи: пляж озера Сенеж в Солнечногорске, пляж Волкуша в Лыткарино, а также пляж Мысово в Долгопрудном.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.