Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе парки и лесопарки Московской области посетили около 1,7 миллиона человек, сообщили в областном Минблаго. Это на 640 тысяч больше, чем в прошлом году.
«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. <…> Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 81 тысяча человек. В пятерку лидеров также вошли парк Толстого в Химках, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе, парк Сестрорецкий в Клину и парк усадьбы Кривякино в Воскресенске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.