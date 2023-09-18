Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. <…> Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.