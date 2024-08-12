Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,8 миллиона человек, что на 589 тысячи больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки собрали в субботу — более 335 тысяч человек. В число самых востребованных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском округе, парк Мира в Мытищах и парк Сестрорецкий в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.