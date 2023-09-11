Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю

На прошедшей неделе в парках и лесопарках Подмосковья отдохнули около 1,7 миллиона человек, сообщили в областном Минблаго. Это на 505 тысяч человек больше, чем за аналогичный период год назад.

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. <…> Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В пятерку самых посещаемых парков на прошлой неделе вошли парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе, парк Сестрорецкий в Клину, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и сквер у почтамта в Домодедово. Больше всего посещений было зафиксировано на минувших выходных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.