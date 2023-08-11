Почти двадцать детских садов начали возводить в Подмосковье с начала года

Так, большинство дошкольных образовательных учреждений начали возводить в Красногорске — там появятся четыре детских сада. В Мытищах началось строительство двух заведения и реконструкция еще одного с расширением. Еще по два детсада появятся в Ленинском и Балашихе, по одному — в Королеве, Люберцах, Химках, Солнечногорске, Богородском и Волоколамском округах, а также Одинцово. Самый большой детский сад построят вблизи ЖК «Лермонтовский — 1» в Люберцах, он будет рассчитан на посещение 560 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.