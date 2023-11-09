Почти двадцать миллиардов рублей инвестируют в Подмосковье в проекты по замещению импортных стройматериалов

Около 17,6 миллиарда рублей планируют инвестировать в Подмосковье в развитие импортозамещающих проектов, которые направлены на обеспечение строительной отрасли качественными и доступными материалами отечественного производства. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Одним из ключевых направлений в Московской области, где уже сегодня многие компании успешно замещают импортные товары, является производство строительных смесей и материалов. На данный момент в регионе находится 29 таких проектов на разных стадиях реализации», — уточнила Зиновьева.

По ее словам, в результате реализации данных инвестпроектов в регионе создадут более 2,7 тысяч рабочих мест. Так, например, компания «КСМК-М4» завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Ступино на предоставленном земельном участке по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.