Почти двадцать многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за июнь

В июне 2024 года Управление Росреестра по Подмосковью поставило на государственный кадастровый учет 15 многоквартирных домов, рассчитанных на более чем 5,4 тысячи квартир, их общая площадь составляет около 405 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Наибольшее число новостроек (шесть) поставили на кадастр в Мытищах — в ЖК «Ярославский» и ЖК «Катуар». Помимо этого, по два дома были поставлены на учет в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа, ЖК «Томилино Парк» в Люберцах, ЖК «Пехра» в Балашихе, ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске и ЖК «Новые Котельники» в Котельниках.

«Управлением Росреестра по Московской области совместно с Правительством Московской области на постоянной основе проводятся рабочие группы в рамках деятельности Центра содействия строительству Московской области для улучшения инвестиционного климата в Подмосковье и снижения административных барьеров для граждан», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.