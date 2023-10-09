Почти двадцать тысяч безбилетных пассажиров выявили в Московской области с начала года

С начала этого года административно-пассажирская инспекция Московской области выявила более 18 тысяч безбилетных пассажиров на автобусных маршрутах в регионе, сообщили в областном Минтрансе. Это на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зампред Правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик отметил, что в прошлом году в регионе отменили оплату проезда в общественном транспорте наличными средствами.

«Теперь оплатить поездку можно бесконтактно любым удобным способом — социальными и банковскими картами, а также картами «Стрелка» или «Тройка»», — сказал Гержик.

За неоплаченный проезд пассажирам грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, безбилетный проезд не защищает от последствий ДТП во время поездки, потому что тогда гражданин не сможет подтвердить факт передвижения на транспортном средстве и получить компенсацию при страховом случае.

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