Почти двадцать тысяч человек получают услуги в семейных центрах Подмосковья

Социальные услуги в семейных центрах Московской области получают 18 тысяч человек, это родители, дети, а также близкие родственники, которые заинтересованы в воспитании детей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«В настоящее время в Подмосковье работают 26 семейных центров. <…> 17 по 27 ноября на всей территории региона проводится марафон, посвященный Дню правовой помощи», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в рамках Дня правовой помощи для детей и родителей, которые получают социальные услуги в таких центрах, в регионе проводят встречи с адвокатами, представителями органов внутренних дел, правовые часы, викторины, конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.