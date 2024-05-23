Почти двадцать тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья за неделю ликвидировали более 17 тысяч ям, работы прошли в рамках летнего содержания дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на региональных дорогах рабочие отремонтировали свыше 10 тысяч дефектов покрытия, наибольшее их число — в Красногорске, Одинцово, Истре и Солнечногорске. На муниципальной сети было ликвидировано более 7,5 тысячи ям, наибольший объем работ провели в Химках, Пушкинском, Одинцово, Ленинском и Балашихе. Помимо этого, в рамках летнего содержания дорог дорожные службы также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры, линии освещения и остановочные пункты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.