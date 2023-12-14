Почти двадцать тысяч юных жителей Московской области прошли профессиональную ориентацию

Около 18 тысяч юных жителей Московской области прошли профессиональную ориентацию. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства», — уточнила министр социального развития региона Болатаева Людмила.

Профориентация поможет провести анализ психологических особенностей человека, узнать его тип личности, темперамент, коммуникативные навыки и сферы интересов. После этого можно будет сформировать рекомендации для подбора сферы деятельности и работы. Отметим, что пройти профессиональную ориентацию можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.