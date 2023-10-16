Почти двадцать тысяч несовершеннолетних граждан трудоустроили в Подмосковье с начала года

За девять месяцев этого года в Подмосковье временно трудоустроили более 17,4 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили в Мособлдуме. Данную работу организует областной Центр занятости населения.

Кроме того, в рамках реализации мер активной политики занятости населения между Минсоцразвития региона и администрациями заключено 60 соответствующих соглашений.

«Средняя заработная плата для них составила 18,2 тысячи рублей. Дополнительно к зарплате каждому подростку, трудоустроенному при содействии службы занятости, из бюджета Московской области выделяется материальная поддержка — 2 250 рублей в месяц», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, одними из самых востребованных профессий среди подростков являются подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, рабочий по благоустройству населенных пунктов. Несовершеннолетние жители могут обратиться за помощью в поиске работы и получить ее по квоте, а также найти временную работу самостоятельно — на портале «Работа России» и других популярных сервисах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.