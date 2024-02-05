Почти двадцать тысяч заявлений по земле и имуществу рассмотрели в Московской области за месяц

В январе 2024 года в Подмосковье рассмотрели более 17,9 тысячи заявлений на предоставление услуг по земле и имуществу. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Сегодня получить любую услугу по земле и имуществу можно не выходя из дома, в электронном виде. Дистанционные способы взаимодействия позволяют гражданам, организациям и бизнесу экономить время и получать госуслуги в удобных условиях. И такой формат весьма востребован», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В прошлом месяце самой востребованной услугой стало перераспределение земель и земельных участков. В тройку лидеров также вошли предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также предоставление земли в аренду или в собственность за плату без проведения торгов. Министр добавила, что цифровизация позволила повысить удобство получения услуг в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.