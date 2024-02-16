Почти двадцать участков передали жителям Подмосковья в аренду в ходе торгов

В Подмосковье прошли торги по продаже права на заключение договоров аренды 19 областных земельных участков, получившие их местные жители смогут использовать их под индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства и для размещения зданий и сооружений для занятия спортом. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Переданные в аренду участки расположены в Истре, Дзержинском и Рузе. Общая сумма за аренду данных участков составила более 11,4 миллионов рублей, их площадь — более двух гектаров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что для получения земли в аренду от государства жителям нужно выбрать участок, внести задаток и подготовить комплект документов для участия в торгах, принять участие в аукционе и выиграть его. После этого им предстоит подписать арендный договор в электронной форме в личном кабинете арендатора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.