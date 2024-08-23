Почти двадцать жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию из сельской местности с начала года

С начала 2024 года социальные центры Подмосковья доставили на диспансеризацию более 18 тысяч жителей старше 65 лет, которые проживают в сельских местностях. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Социальные центры региона работают в тандеме с медучреждениями, чтобы обеспечивать доставку пожилых людей из отдаленных деревень и сел, которым порой трудно самостоятельно добраться до поликлиники», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Социальные центры и медицинские учреждения региона составляют план-график для проведения осмотров и скринингов. Жителей забирает специализированный транспорт с мобильной бригадой, а после осмотра — привозят обратно к дому. Оставить заявку на прохождение можно в ближайшем учреждении здравоохранения или соцзащиты. Отметим, что в регионе в целях предупреждения заболеваний у граждан, а также увеличения продолжительности их жизни реализуют нацпроект «Демография» и региональный проект «Старшее поколение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.