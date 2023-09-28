Почти две сотни ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

Сто девяносто ярмарок организуют в Подмосковье в следующем месяце.

Свыше ста шестидесяти их них будут тематическими и почти тридцать - сельскохозяйственными. Об этом сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Многие ярмарки будут посвящены Всемирному дню учителя, Дню работника сельского хозяйства и Дню работников пищевой промышленности», — отметил он.

Также ярмарки посвятят Дню автомобилиста, Празднику белых журавлей и Дню рождения комсомола. Наибольшее количество ярмарок пройдет в Щелково, Красногорске, Зарайске, Истре, Одинцово, Орехово-Зуево и Волоколамске. Полный список доступен по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом Московскую область посетили порядка восьми миллионов туристов.