Почти две сотни споров предпринимателей урегулировал подмосковный Центр медиации в этом году

Фото: [ пресс-служба Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО ]

Свыше 180 обращений предпринимателей рассмотрел подмосковный Центр медиации с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Московской области. В 90 процентах случаев произошло примирение сторон конфликта.

Центр медиации работает в Подмосковье более трех лет. Туда направляются вопросы, не входящие в компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Как подчеркнул подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев, развитие института медиации способствует созданию в регионе благоприятного бизнес-климата, а также повышает доверие общества к институту права.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с предпринимателями, которые ведут свой бизнес в парках.