Почти две трети жителей РФ встретили свою первую любовь в школе

Согласно результатам опроса онлайн-школы Skysmart, почти две трети жителей нашей страны встретили первую любовь в школе, однако лишь 20% из них заявили, что чувства оказались взаимны и привели к реальным отношениям. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что четверть из них в школьные годы тайно испытывали чувства к старшеклассникам и старшеклассницам, тем не менее так никогда и не признались в своих чувствах. При этом более половины таких – женщины.

Отмечается, что чуть более трети школьных пар расстались еще в школе, только 7% сохранили отношения и вступили в брак, а около 4% продолжают дружить и регулярно общаться. Каждый десятый признался, что отношения закончились сразу после выпускного.

Ранее сообщалось, что Алена Водонаева вспомнила погибшего на СВО жениха, заявив, что это была любовь с первого взгляда.