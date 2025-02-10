«Была любовь с первого взгляда»: Алена Водонаева вспомнила погибшего на СВО жениха

Водонаева рассказала, что Антон Коротков погиб в Курской области, и его похороны состоялись на прошлой неделе. Телеведущая откровенно рассказала о своих чувствах к Короткову: Водонаева призналась, что сейчас ей очень плохо и больно. По словам теледивы, ее мама плачет весь день, а родители знали Антона очень хорошо и прекрасно к нему относились.

По словам телеведущей, в 2015 году между ней и Антоном была любовь с первого взгляда, но отношения складывались непросто, они часто ссорились и ревновали друг друга, а когда расставались, то делали это любя. Водонаева призналась, что вышла замуж ему назло. Также теледива отметила, что ей удалось забеременеть в 2015 году, но у нее была внематочная беременность, в результате которой ей удалили единственную трубу, и она больше не сможет иметь детей. Свадьба была назначена на 2017 год, но расставание произошло в 2016 году. Водонаева добавила, что ей очень жаль, что такое произошло с Коротковым.

Напомним, ранее Водонаева эмоционально прокомментировала пост Бони.