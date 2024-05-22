Почти две тысяч компаний Подмосковья воспользовались экспортным онлайн-сервисом

Более 1,7 тысячи компаний Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров «Пять шагов для экспорта», который запустили в сентябре 2023 года на инвестиционном портале региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Из них 468 — получили услуги Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях <…>, а также первичной консультации», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что одними из самых приоритетных направлений для экспортеров являются Белоруссия, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока, для выставок — ОАЭ, Узбекистан, Египет и Иран. С помощью сервиса предприниматели могут подобрать страну для экспорта, найти покупателей, получить помощь в заключении экспортного контракта и не только. Напомним, что поддержку экспортерам в регионе оказывают в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.