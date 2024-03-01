Почти две тысячи человек приняли участие в квесте от Московской области и «Роснефти»

Около двух тысяч человек приняли участие в квесте «Дорога зимних открытий», который разработали Министерство культуры и туризма Московской области и компания «Роснефть» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках мероприятия все желающие могли проехать по уникальному маршруту, который включает в себя 11 объектов, расположенных в Коломне и Зарайске. Так, они могли посетить Коломенский кремль, пряничную лавку, Зарайский кремль, музей-усадьбу «Даровое», где провел детские годы Ф. М. Достоевский, и не только. Для участия в квесте жителям нужно было получить «Карту сокровищ» на одной из АЗС «Роснефть», а после — собрать наклейки и сдать ее. В результате 25 участников стали победителями и получили призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.