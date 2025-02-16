Почти две тысячи человек пропали без вести в Курской области

В уточненный реестр пропавших без вести жителей Курской области включили более 1,9 тысячи фамилий. Такие данные по итогам второго заседания рабочей группы озвучил врио губернатора Александр Хинштейн.

Решение сформировать единый открытый список пропавших без вести курян было принято на прошлом заседании. Список размещен на самых правительства Курской области и других официальных ресурсах.

«Все данные были тщательно выверены и верифицированы при участии волонтеров и самих родственников пропавших людей», - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что каждый, кто хочет узнать о судьбе близкого человека, сможет ввести его данные в строку поиска и получить о нем необходимую информацию. Например, можно выяснить, находится ли родственник в розыске или уже найден. Если данных о человеке нет, то система предложит перейти по гиперссылке в УМВД, чтобы узнать, как оформить заявление на розыск.

Все граждане, включенные в реестр, находятся в официальном розыске, добавил Хинштейн.

Ранее сообщалось о том, что под Курском обнаружили прятавшихся на автобусной остановке боевиков ВСУ.