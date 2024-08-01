Почти две тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 1,8 тысячи дефектов покрытия на проезжей части за сутки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на муниципальной сети ликвидировали более 700 ям, большинство из них — в Балашихе, Щелкове и Павлово-Посадском округе. Остальные дефекты отремонтировали на региональной сети, наибольшее число — в Дубне, Талдомском и Дмитровском округах. Отметим, что обследования дорожной сети проходит на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.