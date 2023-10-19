Почти две тысячи килограммов лесосеменного сырья собрали в Московской области

«В общей сложности собрано 1708,7 килограмма семян различных лиственных древесных пород», — отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, наибольшее число семян различных древесных пород собрали в Орехово-Зуевском, Ступинском, «Русском лесу», Егорьевском и Луховицком лесничествах. Собранные материалы проанализируют сотрудники ФБУ «Рослесозащита», после чего их высадят в лесных питомниках Комлесхоза. В будущем сеянцы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» применят при проведении искусственного лесовосстановления, а также для озеленения городских территорий, в том числе, в ходе экологических акций «Лес Победы» и Наш лес. Посади свое дерево».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.