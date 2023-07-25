Почти две тысячи незаконных объявлений и рекламных конструкций демонтировали в лесах Подмосковья с начала лета

С начала этого лета в лесах Подмосковья демонтировали более 1,6 тысячи рекламных конструкций, включая объявления, таблички и плакаты, которые наносили вред лесным насаждениям. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«Большая часть из них была прибита гвоздями или прикручена саморезами к деревьям. Такие жестокие способы крепления абсолютно недопустимы. Они способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, приводящих деревья к гибели», — отметила зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, большинство рекламных конструкций демонтировали в Орехово-Зуевском, Звенигородском и Виноградовском лесничествах. В комитете напомнили, что незаконное размещение рекламы на деревьях грозит административной ответственностью по статье 8.28 КоАП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в регионе должно быть на уровне.