Почти две тысячи писем Деду Морозу отправили химчане: о чем мечтают взрослые и дети?

В подмосковных Химках завершила работу специальная новогодняя почта. По информации пресс-службы администрации городского округа, за декабрь химчане отправили около 2 тыс. писем с самыми сокровенными желаниями и мечтами главному зимнему волшебнику — Деду Морозу. Все послания были адресованы в его официальную резиденцию в Великом Устюге.

Для удобства горожан праздничные почтовые ящики были установлены в пяти парках: им. Толстого, «Дубки», Величко, «Подрезково» и «Экоберег».

Кроме того, написать и отправить письмо можно было в картинной галерее им. Горшина, где также принимались праздничные открытки для отправки родным и близким по всей России.

В своих посланиях дети и взрослые не только делились мечтами, но и рассказывали о самых значимых событиях уходящего года. 31 декабря вся собранная корреспонденция была направлена по адресу в Великий Устюг.

Для тех, кто не успел воспользоваться этой возможностью, еще есть время. Почта Деда Мороза продолжает работу в международном аэропорту Шереметьево. Яркие красные почтовые ящики установлены в зонах вылета терминалов B, C и D. Отправить свое заветное письмо можно до 15 января.

Акция по сбору писем Деду Морозу прошла в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье». До конца зимнего сезона жителей Химок ждет насыщенная программа: ледовые шоу, театральные спектакли, выставки, концерты, творческие мастер-классы и спортивные соревнования.

