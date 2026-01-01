В музее «Архангельское» в Подмосковье рыцарь на коне сделал предложение возлюбленной

Молодой человек в полном костюме рыцаря верхом на лошади сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Все это сопровождалось старинной музыкой, создавшей неповторимую атмосферу.

Девушку, работающую ландшафтным дизайнером, пригласили в музей под предлогом профессиональной консультации. Увидев приближающегося к ней всадника в доспехах, она была крайне удивлена.

Рыцарь встал перед ней на одно колено и задал заветный вопрос. Девушка ответила согласием и приняла решение провести будущую свадебную церемонию на территории этого же живописного музея.

Усадьба «Архангельское» давно известна своей аутентичной исторической атмосферой и прекрасными ландшафтами. Это делает ее идеальным местом для романтических событий.

Администрация музея развивает направление свадебных услуг. Ей удалось наладить сотрудничество с Дворцом бракосочетания № 2 города Красногорска для проведения выездных регистраций брака. Также был запущен проект «Предложение руки и сердца в Музее».

Популярность музея среди молодоженов стабильно растет. Если в 2024 году на его территории заключили брак 16 пар, то в 2025 году их число превысило 20.

Кроме того, более 3 тыс. пар выбрали живописные уголки усадьбы для проведения памятных свадебных фотосессий, что подтверждает статус «Архангельского» как одного из самых романтичных мест Подмосковья.

