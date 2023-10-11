Почти две тысячи семей получили бесплатно землю в Подмосковье в этом году

С начала этого года бесплатными земельными участками в Подмосковье обеспечили свыше 1,9 тысячи многодетных семей, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Таких семей в Подмосковье становится с каждым годом все больше и больше, поэтому мы продолжаем вести активную работу по содействию администрациям в подборе участков из собственности Московской области», — подчеркнула министр.

Больше всего за последний месяц было выделено участков в Электростали, Протвино, Орехово-Зуево, Пушкино, Люберцах, Ступино и Черноголовке. Наталья Адигамова добавила, что всего за двенадцать лет землю получили более тридцати пяти тысяч подмосковных семей с тремя и более детьми.

Так, например, семья Судоргиных из Луховиц, воспитывающая троих детей пяти, восьми и десяти лет, получила участок всего два года назад, но уже построила дом. А семья Емельяновых, получившая землю в Богородском округе в 2021 году, возвела дом в 2022 году и посадила на участке плодовые и хвойные деревья.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».