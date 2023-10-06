Почти двести автобусов предоставили в Подмосковье для организации компенсационных маршрутов по заказу ЦППК

В минувшем сентябре Мострансавто совместно с Минтрансом Подмосковья предоставили 169 автобусов для организации компенсационных маршрутов по заказу ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Транспортные средства требовались для работы на компенсационных маршрутах, дублирующих движение электропоездов, расписание которых изменилось из-за проведения плановых работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры», — уточнили в сообщении.

Наибольшее число транспортных средств задействовали на Савеловском направлении, туда направили 125 автобусов. В министерстве подчеркнули, что с водителями, которые работали на этих маршрутах, провели инструктажи о необходимости соблюдать ПДД, расписание и схемы движения. Отдельные встречи провели с диспетчерским составом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.