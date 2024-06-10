Почти двести человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
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На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 155 человек, они получили новые квартиры или выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», — говорится в сообщении.
В общей сложности за этот период было расселено более 2,1 тысячи квадратных метров жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.