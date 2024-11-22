Почти двести деревьев упали в Подмосковье из-за штормового ветра
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Лыткарино]
Минувшей ночью из-за сильного ветра и дождя на территории Подмосковья упали 164 дерева. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
«Произошло падение 164 деревьев в 36 городских округах Подмосковья», — сообщил источник.
По его словам, аварийные бригады администраций округов выполняют работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.