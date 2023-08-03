Почти двести домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за полгода

За полгода текущего года на государственный кадастровый учет в Подмосковье поставили 199 многоквартирных домов, сообщили в областном Минжилполитики. Благодаря совместной работе министерства и Управления Росреестра по региону ключи от своих квартир смогли получить более 50 тысяч семей.

В сообщении уточнили, что кадастровые номера за этот период получили 40 объектов социальной инфраструктуры. В частности, девять общеобразовательных учебных учреждений, 11 дошкольных учреждений, 15 объектов здравоохранения, четыре ФОКа и один хостел для учащихся. Отметим, что все поставленные на кадастр объекты соответствуют современным стандартам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.