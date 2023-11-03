Почти двести единиц медоборудования поступили в Видновскую больницу в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого года в Видновскую клиническую больницу поступили 162 единицы медтехники, на эти цели направили более 232 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«В числе поступившей медтехники — передвижной ФАП с флюорографом, эндоскопические аппараты, цифровая мобильная хирургическая установка С-дуга, электрокардиостимулятор для электрической стимуляции сердца <…> и другое. Поступившее оборудование уже введено в работу. <…> Это позволяет сделать медицинскую помощь более качественной и доступной для жителей округа», — сказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.
Отметим, что все новое медицинское оборудование было закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.