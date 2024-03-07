Почти двести ярмарок проведут в Подмосковье до конца марта

На территории Московской области в марте будет организовано сто девяносто пять тематических ярмарок в более чем тридцати городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Традиционно в марте мы отмечаем Международный женский день и Масленицу. Так, жителей и гостей Подмосковья ждут интерактивы, поздравления и вкусные угощения. Каждый желающий сможет приобрести и попробовать продукцию от наших фермеров, а также выбрать подарки и сувениры, изготовленные вручную. Все праздничные площадки будут оформлены в соответствующей тематике», — сообщил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Ожидается, что Международному женскому дню будет посвящено более пятидесяти ярмарок, на которых каждый желающий сможет приобрести цветы, подарки для родных и близких и сувениры от региональных ремесленников. И более семнадцати ярмарок «Широкая Масленица» пройдет на масленичной неделе в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».