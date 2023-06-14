Почти двести малоэтажных зданий достроили в Подмосковье с начала года

С начала текущего года в Подмосковье достроили 189 жилых и нежилых малоэтажных зданий. Соответствующие положительные заключения по итогам строительства выдало областное ГБУ «СтройЭксперт», сообщает Главгосстройнадзор региона.

Например, в городском поселении Некрасовский в Дмитровском округе возвели ООО «СтройМаг», в Долгопрудном — производственное здание ООО «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА», в городе Бронницы — автостанция АО «МОСТРАНСАВТО». В ведомстве уточнили, что большинство объектов появилось в Истре, Домодедове, Волоколамске и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к 1 сентября.