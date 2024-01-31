Почти двести миллионов рублей направят на уборку мусора в лесах Подмосковья
Фото: [vsenovostint.ru]
В 2024 году на уборку мусора в подмосковных лесах направят 189,5 миллиона рублей, средства городским округам выделят из бюджета Московской области. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — напомнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В комитете добавили, что в прошлом году в муниципалитетах региона удалось ликвидировать более 1,1 тысячи навалов мусора объемом более 126,3 тысячи кубометров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.