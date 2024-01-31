Почти двести миллионов рублей направят на уборку мусора в лесах Подмосковья

«С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — напомнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.