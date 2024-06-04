Почти двести обращений граждан поступило в Минстрой Подмосковья за месяц

В мае 2024 года жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области 174 обращения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что чаще всего (125 раз) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 13 раз — планами и сроками строительства социальных объектов — школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик. Наибольшее число запросов поступило от жителей Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского округов, Луховиц, Истры, Дубны и Красногорска.

«Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы. Так, Марину Николаевну из города Яхрома Дмитровского округа интересовали сроки переселения из аварийного дома по улице Ленина. Сейчас в городе для переселенцев завершается строительство трех домов. До конца третьего квартала жители получат ключи от квартир в новостройках», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.