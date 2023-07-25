Почти двести «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжают реализовывать комплекс мер, направленный на сокращение смертельных случаев на железной дороге. Для этих целей в регионе с начала года ликвидировали более 170 несанкционированных подходов к железнодорожным путям, расположенным в 25 округах, сообщили в областном Минтрансе.