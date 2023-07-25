Почти двести «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Подмосковье продолжают реализовывать комплекс мер, направленный на сокращение смертельных случаев на железной дороге. Для этих целей в регионе с начала года ликвидировали более 170 несанкционированных подходов к железнодорожным путям, расположенным в 25 округах, сообщили в областном Минтрансе.
Глава ведомства Алексей Гержик уточнил, что в местах, где образуются «опасные тропы», установили 500 метров железобетонных и металлических ограждений.
«Отмечу, что с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано свыше 100 смертельных случаев, из них больше 50 человек погибли, переходя через ж/д пути по несанкционированным переходам», — добавил зампред правительства Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.