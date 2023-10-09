Почти двести рабочих продолжают возводить образовательного комплекса «Полет» в Красногорске

На сегодняшний день строительная готовность нового образовательного комплекса «Полет» в микрорайоне Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске превышает уже пятьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

В настоящее время ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей, в том числе монтаж системы отопления, вентиляции. Кроме того, продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

Ожидается, что данный комплекс будет включать в себя школу на полторы тысячи учеников и детский сад на двести воспитанников. В новом четырехэтажном корпусе будут оборудованы раздельные образовательные блоки для дошкольников, начальной и основной школы. Его общая площадь составит более двадцати шести с половиной тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории обустроят спортивное пространство с игровыми площадками, учебно-опытную зону, место для проведения общешкольных мероприятий. Специалисты планируют возвести комплекс к 1 сентября уже следующего года.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников.