Почти двести случаев незаконной рубки лесных насаждений выявили в Подмосковье с начала года

С начала года в ходе проведения государственного контроля за состоянием и использованием лесного фонда в Московской области зафиксировали 155 случаев незаконной рубки лесных насаждений, общий объем которой превысил 858 кубических метров. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«В 112 случаях виновные установлены, по остальным совместно с сотрудниками полиции ведется поиск нарушителей», — уточнил председатель комитета Олег Баженов.

В ведомстве уточнили, что размер вреда, который был нанесен лесному фонду, оценили в более чем 19 миллионов рублей. Отметим, что за незаконную рубку зеленых насаждений предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.